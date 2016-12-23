王菲演唱會秒殺全是假的! 官網僅賣八百張
王菲年底將於上海舉辦「幻樂一場」演唱會，日前爆出門票滯銷，連原價販售都乏人問津，現在又傳出門票秒殺全是假象，全場8900張門票，在網站上公開販售的僅有800張。
大陸媒體人楊樾在個人微博爆料，王菲演唱會全場8900張票，售票網站「大麥網」僅拿到800張，對此主辦單位坦承演唱會贊助商就多達10幾家，因此不管對王菲還是贊助商而言，原本就會拿到固定數量的票，至於內部購票也是不可避免。
對於黃牛票在網路過於猖獗，主辦單位表示贊助商拿到票後，使用權已經歸屬對方，無論贊助商要送人或再次銷售都無法干涉，暗指贊助商可能就是黃牛，據悉黃牛透過管道拿到票後，第一排座位就要價400萬台幣，由於超出歌迷預算，導致門票滯銷，最後只得將門票降到比原價更低出售，甚至還加送贈品刺激買氣，
讓王菲歌迷大感無奈。
(中時電子報)
關鍵字：王菲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。