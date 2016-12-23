王菲演唱會秒殺全是假的! 官網僅賣八百張

王菲演唱會門票秒殺傳出全是假象。(圖/本報系資料照)

王菲年底將於上海舉辦「幻樂一場」演唱會，日前爆出門票滯銷，連原價販售都乏人問津，現在又傳出門票秒殺全是假象，全場8900張門票，在網站上公開販售的僅有800張。

大陸媒體人楊樾驚爆王菲演唱會內幕。(圖/楊樾微博)

大陸媒體人楊樾在個人微博爆料，王菲演唱會全場8900張票，售票網站「大麥網」僅拿到800張，對此主辦單位坦承演唱會贊助商就多達10幾家，因此不管對王菲還是贊助商而言，原本就會拿到固定數量的票，至於內部購票也是不可避免。

對於黃牛票在網路過於猖獗，主辦單位表示贊助商拿到票後，使用權已經歸屬對方，無論贊助商要送人或再次銷售都無法干涉，暗指贊助商可能就是黃牛，據悉黃牛透過管道拿到票後，第一排座位就要價400萬台幣，由於超出歌迷預算，導致門票滯銷，最後只得將門票降到比原價更低出售，甚至還加送贈品刺激買氣，

讓王菲歌迷大感無奈。

(中時電子報)