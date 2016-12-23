澎望安漁民頭部外傷 海巡冒風浪救援

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澎湖望安一名許姓船員，在船上工作不慎摔傷頭部，澎湖海巡隊23日冒著風浪馳赴後送至馬公就醫，陪同家屬對海巡及時救援行動，頻表感謝。中央社 105年12月23日

澎湖望安一名許姓船員，在船上工作不慎摔傷頭部，澎湖海巡隊今晨冒著風浪馳赴後送至馬公就醫，陪同家屬對海巡及時救援行動，頻表感謝。

澎湖海巡隊是在今天清晨5時許，接獲巡防區通報有望安衛生所通報指出，島上一名47歲許姓漁民，疑似清晨在船上工作時，不慎因風浪過大搖晃，造成頭部撞擊受傷，除先行作簡單的處理，認應送至馬公作進一步檢查。

澎湖海巡隊緊急通報在海上執勤的巡防艇冒著風浪馳往救援，在清晨7時過後將傷者和家屬護送至馬公交由消防局轉送至三總澎湖分院作進一步檢查。1051223

(中央社)