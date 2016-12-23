自開診所笑開懷 陳幸妤有問必答

前總統陳水扁的女兒陳幸妤（圖）在台南開設的牙醫診所將在24日開幕，她23日大方接受媒體採訪，並在診間示範看診狀況。中央社記者楊思瑞攝 105年12月23日

前總統陳水扁的女兒陳幸妤（圖）在台南開設的牙醫診所將在24日開幕，她23日接受媒體訪問時心情大好，不僅笑得開心而且有問必答。中央社記者楊思瑞攝 105年12月23日

前總統陳水扁的女兒陳幸妤在台南開設的牙醫診所將在24日開幕，她今天接受媒體訪問時心情大好，不僅笑得開心而且有問必答。她說，父母親24日都會來，陳水扁也很開心。

陳幸妤在台南市東區林森路上籌設「陳幸妤牙醫診所」，並用陳水扁從政前開設的律師事務所英文名稱「Formosa」。診所將在24日揭幕，下週一開始為病患看診。陳水扁預計會親自出席，並已獲准公開發言，祝福自己的女兒開業。

陳幸妤今天大方面對媒體訪問，並公開診所內部的規劃及設備，展現很好的親和力，不時露出開心的笑容，對媒體提問也有問必答。

有記者問陳幸妤「為什麼以前常上鏡頭時臉是臭臭的」？她笑著回答「那是你跟我不熟」。她說，以前在台北時媒體緊迫盯人，每天給很大壓力，回到台南以後就好很多了。台南鄉親很熱情，在路上被認出來時也多能得到很友善的對待。

她說，當牙醫師16年來一直在充實自己；回到台南已經7年，發現台南的生態跟台北還是不太一樣，病患多希望能接受全方位的治療。以前在別人的診所上班，可能自己要求的東西，老闆會因為考量到成本而做不到；自己開業後，可以照自己的意思購買設備，提供想給病患的服務。

陳幸妤表示，有的診所因為來不及做消毒，可能把東西用酒精擦一擦就拿出來用。她很重視消毒程序，因此購買的是德國進口的消毒設備。

她說，陳水扁在很年輕的時候就創業，因此很鼓勵她要有自己的診所；這一路走來雖然艱辛，但能走過來就很開心；陳水扁也相當開心，24日會來參與揭幕儀式。1051223

(中央社)