中美洲吸引外資最多國家 巴拿馬

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根據官方統計，今年前3季，巴拿馬接到的海外直接投資金額達到42億1120萬美元，比去年同期成長17.8%。去年巴拿馬單國吸引的外資就占中美洲各國吸收外資金額的近半。

巴拿馬經濟財政部分析指出，投入巴拿馬的外資有64.5%被再投資利用，也就是說，並未獲利了結，而是再投資進巴拿馬，這表示，海外投資者對巴拿馬經濟前景甚具信心。

財經部表示，海外直接投資有15.2%是用來購買本地企業的股權，其他投資標的相當多元。

官方資料顯示，僅今年第三季，巴拿馬吸收的海外投資金額即達15億2180萬美元，比去年同期鉅幅成長了約54.3%。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（西文縮寫拼CEPAL）的報告，去年巴拿馬總共收到50億3900萬美元的海外投資，占中美洲總共吸收資金的43%。1051223

(中央社)