送夕陽迎曙光 全台國家風景區好選擇
2016年快結束，2017年將到來，交通部觀光局彙整全台國家風景區內賞今年最後一道夕陽、跨年及迎曙光主題活動資訊，並推薦周邊順遊景點、在地美食及伴手禮資訊，供民眾參考。
觀光局說，想欣賞2016年最後一道夕陽的民眾，可選擇到雲嘉南濱海國家風景區的北門鹽田，體驗氣勢磅礡戰鼓表演。
另外，全台最高的梨山歲末迎新活動，除了欣賞原住民熱情舞蹈外，還可到谷關泡溫泉，迎接新年。
若到屏東參加跨年晚會，可一邊享用東港美食，一邊欣賞表演，體驗大鵬灣國家風景區的潟湖美景。
東部民眾可在三仙台灘岸邊曙光舞臺，感受現場表演樂團以不同的節奏、色調創造不同情境，一同迎接台灣本島第1道曙光。
北部民眾也可選擇到東北角福隆海水浴場參加曙光音樂會，順首到舊草嶺環狀線自行車逍遙遊，或到三貂角燈塔步道健行。
中部民眾可前往日月潭金龍山，在雲海山陵間，等待曙光乍現，迎接新年，並可欣賞晨曦音樂會。
南部民眾可到阿里山參加「日出印象音樂會」，以「與新年第一個太陽，一路（16）瘋狂到一起（17）」為主題，由「樂興之時管絃樂團」演出的日出印象音樂會。
南部民眾還可到台南市二寮迎接全台曙光雲海景點中海拔最低的地方，站在絕佳視野的望日平台上，伴隨著曙光乍現過程，飽覽二寮場域變化萬千如詩畫般的美景，迎接新年第一道曙光。
離島部分，可選擇到馬祖東莒燈塔參加升旗典禮，在有百年歷史的國家二級古蹟燈塔與福正沙灘美景陪伴下迎新年賞日出，還可參加熱血的健行路跑活動，用健康及微笑迎向2017年。1051223
(中央社)
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