朱立倫直播投票耶誕願望 好友勝愛人

新北市長朱立倫昨晚首度玩起臉書「直播投票」，詢問網友耶誕節最想許的願望選項。結果是友情勝愛情，最多網友投票「要當一輩子的麻吉」；其次才是「永遠和親愛的在一起」。

市府指出，美國總統大選時，有媒體在臉書辦理「直播投票」，讓選民用表情符號選出支持的對象，也帶動「直播投票」的熱潮。

市府表示，在國內，朱立倫是第一位跟上熱潮，在臉書玩「直播投票」的政治人物。詢問網友耶誕節最想許的願望。至於朱立倫自己的願望則是希望大家「平安、健康、快樂」。

朱立倫在臉書上傳一段耶誕城光雕投影的影片，同時列出6個選項，請大家選出平安夜前夕最想許的願望，竟吸引近40萬人觀看直播活動。

在直播過程中，粉絲反應熱烈，紛紛利用表情符號表達自己的心願，結果得票最高的是「要當一輩子的麻吉」，共有7000多票，其次才是「永遠和親愛的在一起」以及「每天開開心心沒煩惱」。

市府副發言人葉元之表示，除了直播投票外，也有不少網友透過留言表達心願，從國泰民安，到為朱立倫打氣加油，甚至是減肥成功，讓朱立倫臉書一時之間成為網友另類的「許願池」。1051223

(中央社)