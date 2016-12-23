柯文哲接受專訪：會努力去連任
台北市長柯文哲22日接受媒體專訪時坦承，自己進入市府最大目標就是「改變企業文化」，並首度明確表態，會努力去連任，「做到讓文化深植人心，再由台北擴散到全國」。
柯文哲22日接受「新頭殼」專訪，相關報導在今天出刊，內文提及，柯文哲表示，自己堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念，不會把民調加工讓它好看一點。他認為，現在的政治人物都過度包裝，以至於「面目模糊」，不敢清楚表達意見。
柯文哲說，「我討厭說謊、討厭吃裡扒外，這是我的價值」，並提及自己從政是個意外，內心沒有太多慾望。
柯文哲舉例，自己進入市府後發現，市府在重大工程的預算追加，可顯露所謂「複雜的政商上關係」，誠實編列預算不是1年可改變的，所以，只要有人問起自己最想改變的是什麼，「我答案很清楚，叫改變企業文化」。
他直言，單單是市政府就有很多文化要改，如核實編列預算這一項到現在就還未建立。
柯文哲也明確表態，自己會努力連任，因為4年無法完成企業文化改變，但不會去選總統，而是就好好在一個單位把它做成功，做到讓文化深植人心，再由台北擴散至全國，「我們應該花一個時間把企業文化深耕」。
但對於是否有把握連任，柯文哲話說得保守，直言這叫「盡力」，謀事在人、成事在天，盡力去做，還有一點，「考第一名的條件是第二名比你差」，「你也不曉得誰是你對手」。1051223
(中央社)
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