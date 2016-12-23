提前選黨主席 廖國棟：民主程序被超越

我要評比

國民黨團總召集人廖國棟今天說，國民黨主席選舉是非常重大事務，理論上要在中常會充分溝通，大家一致決議後再對外宣布並執行，這是基本的民主程序，但現在這程序顯然被超越。

中國國民黨中央常務委員會日前無異議通過106年5月20日選舉國民黨主席，但不滿未事前接獲告知，部分中常委未出席中常會，導致人數不足，一度無法開會，最後會議宣布，扣除請假人數，只要過半數出席就可開會，中常會才得以進行，也引發是否符合民主程序的質疑。

廖國棟上午在立法院出席國民黨立法院黨團會議前受訪表示，台灣是民主國家，所有民間團體、政黨都須依法規行政，這次中常會中只有少數中常委在場，應回到黨內規或內政部相關會議規範。

至於黨團如何看待？他說，國民黨團目前最重要的是貼近民意，對黨中央目前的紛擾只能關注，黨團內部沒討論。

國民黨團副書記長李彥秀表示，選制調整、時程改變，希望黨中央有機會與中常委做更多溝通，畢竟都是家務事。黨內有充分溝通，未來才真正有機會凝聚黨向心力，外界希望看到團結的國民黨，希望黨中央、中常委們不要讓基層黨員失望。1051223

(中央社)