青農創業貸款 近3年累計放款9億元

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為鼓勵青年投入農業經營，農委會推動「青年從農創業貸款」，目前該貸款利率為年息1.29 %，貸款額度為500萬元，放款成數最高可達95成，近3年累計貸放約9億元。農業金融局統計，目前借款人平均年齡約36歲，平均貸款金額約160萬元，對農村注入年輕活力有明顯助益。

農業金融局表示，有鑑於青年農民對於經營資金需求殷切，申請資格多次調整放寬，現在對象為18歲以上45歲以下，符合具農場實習或有從事農業生產經驗、農業相關科系畢業、5年內取得相關農業訓練滿80小時等條件，或是農委會遴選專案輔導青年農民皆可申貸。

該貸款貸款用途以農業資材週轉金居多，顯示青年農民營農初期屬穩健經營。農金局表示，為充分協助青年農民融資需求，農金局經常性邀集相關單位研議處理產業面及金融面所遭遇問題，期能為青年農民提供最佳資金奧援。

(中時)