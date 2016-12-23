退休軍公教優存 林萬億：最晚6年內退場

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林政億說明年金改革步驟。（趙雙傑攝）

行政院今日由政委林萬億召開記者會，向大家說明接下來要年金改革說明會的方向。

據《中央社》報導，林萬億今天表示，退休軍公教人員優惠存款利率18％將盡速走入歷史，由國是會議討論逐步或逐年處理，最晚在6年內退場。

林萬億上午在行政院舉行記者會表示，18％的組成人口群複雜，處理時要謹慎，但會考量「老年基本生活保障」設定，以免影響相對經濟弱勢者老年經濟安全，也就是設計一套基本生活保障，保障領取額度偏低族群。

他說，另一方面會對退休軍公教月所得（包括月退金及18％優存）訂標準，超過「樓地板」標準會逐年或逐步調整，時間方面，月退休所得超過樓地板以上者，18％處理應最晚在6年內退場。

此外，總統府國家年金改革委員會決定31日、明年1月7日、8日、14日，分別在全國北中南東開4場分區座談會議；接著在1月21日到22日辦全國大會。

(中時)