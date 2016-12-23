傳林錫耀任府秘書長 府：秘書長未定案

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總統府秘書長人選懸缺2個月，外傳行政院副院長林錫耀將轉任總統府秘書長，總統府今天表示，相關報導全屬無端臆測，關於秘書長人事，總統尚未有定案。

有今天出刊的週刊報導，許多大老、立委認為總統蔡英文用人不當，建議內閣應該局部改組，在立法院新會期開議前就會有一波內閣調整，行政院副院長林錫耀可能會轉任總統府秘書長。

總統府今天表示，相關報導全屬無端臆測，關於秘書長人事，總統尚未有定案，類似臆測沒有意義。1051223

(中央社)