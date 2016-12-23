台日友好鐵道紀念套票 只送不賣

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台鐵慶祝與日本兵庫縣山陽電氣鐵道締結姊妹鐵道，與東武鐵道締結友好鐵路協定都滿週年，25日分別發行兩家友好鐵道公司紀念套票，民眾只要在台鐵消費滿新台幣500元就送。

台鐵說，26日起在台鐵夢工場旗艦店（台北站）、松山店、高雄店、網路商店及台鐵便當本舖-台中站購物消費，品項不拘，單筆金額滿500元就隨機贈送締結套票1套。

台鐵共發行3000套鐵道紀念套票，每天限量贈送數量將在各銷售點現場公告，送完為止。

套票內附有電子票證1張、名片式車票2張供民眾使用及收藏，另封套內紀錄有台鐵與山陽電車、東武鐵道締結緣起及沿線風景照片。1051223

(中央社)