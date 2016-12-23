國共對話北京登場 張志軍提4大重點

大陸國台辦主任張志軍。(蔡浩祥攝)

「國共兩黨對話交流活動」23日在北京登場。大陸國台辦主任張志軍表示，國共兩黨要把握兩岸關係正確方向，維護兩岸關係和平發展，因為，「和平是寶貴的，但和平是需要維護的」。

張志軍今日與率團來訪的國民黨副主席陳鎮湘等一行舉行會談。張志軍致詞時作上述表示，並對此次會談提出4大重點。

張志軍稱，第一、兩黨牢牢把握兩岸關係發展的正確方向，維護台海穩定、兩岸關係和平發展是兩岸民意主流，也是兩岸關係發展的正確道路，「和平是寶貴的，但和平是需要維護的」。國共兩黨一定要維護既有和平發展成果，維持加強合作。

第二、堅決維護堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎。張志軍說，九二共識之所以重要，是因為它回答兩岸是一個國家，而不是兩個國家的根本問題，是保障兩岸關係和平發展的定海神針。實踐證明堅持這一基礎，兩岸關係就能持續健康發展，反之兩岸關係和平發展成果必遭破壞，台海就會狀況不斷。

張志軍稱，第三、推動兩岸各領域交流，尤其是民間交流推動兩岸和平發展的力量源頭，增進同胞感情，拉進心靈距離，經過這些年發展，兩岸越來越熱絡。兩岸形勢越複雜，就越需要兩岸民間交流，展現維護兩岸關係和平發展的堅定意志。

最後，張志軍說，要不斷增進兩岸同胞福祉。大陸堅持為台灣同胞辦實事、好事的政策措施不會變，兩黨要繼續本著兩岸一家親理念，發揮好橋樑紐帶作用，確實增進兩岸同胞福祉，廣泛聽取基層民眾的意見及需求，積極創造條件，引導更多台灣同胞參與到兩岸交流的進程，讓更多同胞感受到和平發展的紅利，多為兩岸民眾權益發聲。

(中時)