顧娃掉髮記性變差 伊能靜頭禿一大塊

伊能靜半年前產下女兒小米粒。(圖／翻攝自伊能靜微博)

伊能靜大方秀出禿頭照。(圖／翻攝自伊能靜微博）

藝人伊能靜半年前高齡產下女兒小米粒，她也時常在微博分享育兒心得，近日她透露自己開始掉髮和記性越來越差，不過因為孩子甘之如飴，讓網友都感嘆母愛的偉大。

伊能靜感慨女兒不斷成長，自己則在退化，不僅頭禿一塊，記性也越來越差，「孩子在奮力往前跑，我們倒退。」不過因為有了孩子，她揮別過去「希望最美、最大牌、最多錢、曾經什麼都想著自己的自己，那麼幼稚，希望被照顧、被寵壞、把任性當有趣的自己」，給予女兒無私的愛。

她也大方秀出禿頭照，不過可以看出她為了女兒甘之如飴，網友都大讚她是個好媽媽，老公秦昊也轉貼她的文章，甜誇「媽媽最偉大」。

(中時電子報)