柯文哲接受專訪 首度表態努力連任

我要評比

外界關注台北市長柯文哲有無意願連任，《新頭殼》今天報導，柯22日接受專訪時首度明確表態將努力去連任，「做到讓文化深植人心，再由台北擴散到全國」。

他今天上午被問到是否真的有意爭取連任時，先反問記者爭取？什麼意思？接著說，連任就是努力去做，做好每天的工作就是最好連任的準備，想那麼多幹什麼，並未否認連任意願。

(中時)