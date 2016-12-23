12月23日中視午間新聞搶先看
今天12月23日的中視午間新聞搶先看：
客運休漲 一例一休效應! 客運喊漲.台鐵擬罷工
一例一休、休息日加班費等新制，今天起生效長期推優惠的國道客運因加班費將大增，已送出票價調整方案，有業者試算漲幅可能10%至40%，最快下月可能調漲。台鐵也揚言下月將發動2到4小時警告性罷工。
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雨遮房價 新制上路! 新成屋雨遮不計坪.不計價
2018年起，無論預售屋、新成屋的「屋簷」、「雨遮」全都刪除以附屬建物測繪登記的規定，一律不計坪、不計價，以健全測量登記制度，但市場也擔心會不會造成房價回灌至平均單價、或公設比提高等後果。
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冬颱濕冷溫暖耶誕節! 淡水今14.2℃ 週末回溫
今天清晨最低溫出現在淡水，只有14.2度，氣象局預估，週末天氣回溫，下周二到下周四，另一波東北季風增強，北部、東北部氣溫再度下降；加上納坦颱風外圍雲系移入，水氣會增多，降雨強烈程度則有待觀察。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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