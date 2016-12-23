中原「樂學園」8公尺黑版畫 讓聖誕老人飛越校園
聖誕節要到了，中原大學建築系4位學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰耗費一個多月的時間，在中原大學教學大樓「樂學園」中一幅長約8公尺的黑板上，畫滿了中原代表性的地標建物，還有濃濃的雪地風情與聖誕節慶的氛圍，讓經過的學生看見都忍不住驚呼，「真是太強了！」
建築系學生潘俞君表示，當初想以巴洛克風格呈現校園風景，但後來這幅半成品竟然被放在網路上，吸引了不少網路神人將校園的噴水池後製成各種KUSO圖案，因此也激發他與同學的靈感，決定把中原的著名地標十字架鐘塔、穿越懷恩樓的小火車、圖書館旁的聖誕樹林，校門口噴水池化身的旋轉木馬及全人村前的雲霄飛車，放入創作中。
潘俞君提到，因為平日不容易約到聚集繪畫的時間，所以大家會在線上討論想法，下課後就各自主動到黑板前報到，常常還會畫到廢寢忘食，連學校警衛都來關門趕人，他們才離開。
主導規劃「樂學園」學習基地的室內設計學系副教授魏主榮表示，樂學園的誕生，就是要給學生一個充滿自主學習與發揮創意的園地，營造幸福、樂學的氛圍。
魏主榮說，當初這塊大黑板的設置，是希望學生可以將自我的創意想法，盡情揮灑在這片空間。在樂學園基地啟用之初，第一幅經典的黑板畫作品「清明上河圖」便由建築系碩二學生張婷所繪製。未來也希望能夠結合校內設計學院學生的創作能量，例如繪製四季校園等不同主題，發揮學生潛力。
(中時)
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