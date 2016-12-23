NBA》這麼囂張 帕波維奇：只看過火箭影帶
趕在馬刺與快艇賽前，馬刺總教練帕波維奇的「帕式」語錄再現，他受訪時表示，本季到現在沒有看過任何1支球隊的比賽錄影帶，除了火箭以外，原因竟然是，「因為哈登表現真的太誇張了！」徹底展現他看重「大鬍子」的程度。
事實上，帕波維奇的說法很貼切，因為本季哈登平均拿下27.8分、8籃板與11.7助攻，表現跟雷霆後衛韋斯布魯克不相上下，可是火箭戰績卻因哈登持續上揚，目前22勝8敗、排名西區第3，跟西區第2的馬刺之間，僅有2場勝差。
所以帕波維奇只看火箭影帶，就是想要仔細觀察哈登打法，結果上次兩隊交手，馬刺雖以兩分險勝，卻讓哈登拿下31分、10籃板及7助攻，看來帕總可能研究哈登還不夠透徹，畢竟這兩隊可是很有機會在季後賽碰頭的。
聽到鄧肯先前球衣退役儀式時，把他當成父親說法，帕波維奇也沒忘記用玩笑話回應，「不，我其實沒那麼喜歡鄧肯，他是一廂情願，我是個大好人，他是個麻煩人物。」這就是帕總，總是有辦法語出驚人。
(中時電子報)
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