英川通話打破現狀 蘇起：給北京報復提供正當性
國安會前秘書長蘇起23日表示，兩岸關係的「現狀」已被蔡英文與川普的通話打破，使北京對蔡更加不信任，也給大陸後續動作的正當性，聖多美普林西比與台斷交，就是陸報復的第一槍，此舉可向美台同時示警，並對內部交代。
政大東亞所23日舉辦第十二屆「兩岸和平研究─變遷中的亞太格局與兩岸關係」學術研討會，與會的國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起發言表示，蔡英文總統在520談話所承諾的「維持現狀」已被自己打破，英川通話就是蔡自毀就職演說的「可預測性」承諾，使北京更不信任蔡，進而導致大陸內部鷹派力量強化，削弱鴿派聲音。
蘇起指出，之後川普對一中政策的質疑，使中美關係蒙上陰影，台灣成為兩強爭論焦點及潛在的交易籌碼。聖國與台斷交，則是大陸報復的第一槍，因為第一槍是蔡英文主動，且川普尚未就任，所以先對蔡下手，對美仍靜觀其變，此舉可向美台同時示警，並對內部交代。
蘇起直言，台灣當前進入歷來最脆弱的時期，蔡英文打破現狀的第一槍，給予北京後續動作的正當性，台海軍力早已失衡，在馬政府任內大陸自我節制，但現在已不遮掩，如日前的陸軍機繞台。此外，兩岸經濟實力也持續擴大，目前台GDP僅大陸的1/20，未來的多邊自貿協議希望渺茫，雙邊協議也極度困難，台灣經濟只有靠自己作為。
蘇起研判，川普在國際上到處樹敵，未來有兩種可能，一是烽火遍地，如果美中對抗，台灣將首當其衝；二是先衝撞、後妥協，即進兩步、退一步，若如此，台灣可能成為交易籌碼，因為台灣對大陸價值極高，對美國價值低於日韓，僅列第三，交易很「划算」。
蘇起認為，台灣仍應「和陸友日親美」，如此才既安全又有利，當前的「親美日遠中」，不僅危險，也等於把台灣命運完全交給別人。
(旺報)
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