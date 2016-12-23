男子生殖器遭割斷 全身燒燙傷

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一名男子疑在車內自焚，生殖器遭割斷。(高錦如攝)

嘉義縣大林鎮一名年約30歲男子，今天上午10點多許被人發現生殖器遭割斷、全身燒燙傷，意識不清，已緊急送往大林慈濟醫院急救。

警方表示，這名受傷男子是在大林鎮三角里一處竹林地被發現，疑似遭人割斷生殖器，警消趕赴現場時，男子已意識不清，由警消緊急送醫救治，由於該名男子意識不清，詳細原因仍待警方釐清。

(中時)