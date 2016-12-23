臨近耶誕節 澳德等國連續破獲恐攻計劃

澳洲警方破獲一起擬在聖誕節攻擊墨爾本著名景點和人群的計畫，著名的福林德斯火車站也是地點之一。（達志影像/Shutterstock）

澳洲維多利亞省（Victoria）警方今宣布，破獲一起擬於聖誕節於最大城墨爾本（Melbourne）市中心進行多地恐怖攻擊計畫，共逮捕了7名嫌犯。對此，澳洲警方不敢大意，昨晚共出動400名重裝警察進行逮捕，經過一夜偵訊後已有2人排除嫌疑請回，其餘5人則繼續收押待審。在此同時，德國杜伊斯堡（Duisburg）警方也逮捕2名，擬於聖誕節攻擊德荷邊境最大奧伯豪森（Oberhausen）市集的科索沃（Kosovo）移民，讓這個聖誕節前夕，充滿著濃濃不安的氣氛。

據法新社（AFP）報導，澳洲警方宣布破獲一個恐攻計畫，並逮捕了7名可疑嫌犯。維多利亞省警長艾希頓（Graham Ashton）表示，「這個計畫擬在聖誕節當天，利用刀、槍等武器在墨爾本市中心對居民和遊客進行攻擊，包含著名聖保羅主教座堂（St. Pauls Cathedral）和福林德斯火車站（Flinders Street railway station）等地，試圖造成當地嚴重死傷並引發恐慌氣氛。」如今帶回的7名嫌疑犯中，已有2人排除嫌疑飭回，其他5人則持續拘留審訊。在押的5名嫌犯中，有4名來自黎巴嫩（Lebanon）、一名是埃及血統、澳洲出生的公民。

德國警方同時也破獲一對兄弟檔，想趁聖誕節攻擊德荷邊界的大型購物中心Oberhausen centro。（達志影像/Shutterstock）

在奧伯豪森當地，每年聖誕節前夕的傳統，都會舉辦大型的聖誕市集。（達志影像/Shutterstock）

甫經歷柏林市集恐攻的德國，也再次傳出恐攻計畫。據德國媒體報導，兩名來自科索沃的移民青年因疑似計畫在聖誕節攻擊奧伯豪森市集，在杜伊斯堡遭警方逮捕。埃森邦（Essen）警方表示，「因獲報有人計畫於聖誕節攻擊德荷邊界的奧伯豪森市集，（警方）已於早晨出動特勤小組逮捕28歲與31歲在科索沃出生的兄弟檔。」被設定為目標的奧伯豪森，是一個位於邊界的市鎮，位於魯爾工業區（Metropolregion Ruhr）周邊，境內有不少土耳其裔的移民定居。

隨著歐美基督教社會中重要的聖誕節即將到來，各種恐攻的威脅與訊息甚囂塵上，讓歐洲各國和美國政府絲毫不敢大意，紛紛提高警戒並補強各種可能的安全漏洞。只希望這些威脅和恐嚇止於言語，別讓這個原意為普天同慶的聖誕節，成為悲劇的一天。

(中時電子報)