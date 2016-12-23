國共對話 張志軍：兩岸關係希望仍在

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中共中央台辦主任張志軍今天在國共對話交流活動中致詞表示，當前兩岸關係遭受波折、面臨一些風險，但陸方認為，「希望仍在、未來可期」。

張志軍表示，過去8年來兩岸關係和平發展成果的取得，關鍵在於兩岸雙方確立了「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎。

他說，這個共同基礎是保障兩岸關係和平發展的定海神針。實踐證明，堅持這一政治基礎，兩岸關係就能持續健康發展；破壞此一基礎，兩岸關係和平發展成果必遭破壞，台海就會狀況不斷。

張志軍希望國共兩黨朝以下四方面努力：一、把握兩岸關係發展正確方向；二、維護「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎；三、積極推動兩岸各領域合作；四、不斷增進兩岸同胞福祉。

張志軍表示，維護兩岸關係和平發展是兩岸民意主流正確道路，和平是寶貴的，但和平是需要維護的。雖然國共在一些問題上存在分歧，但都堅持九二共識，反對國家分裂，願意透過協商探討解決存在的政治分歧，這是對民族負責、對歷史負責的表現，一定會得到民眾支持。

他重申，「九二共識」之所以重要、能夠成為兩黨兩岸交流政治基礎，是回答了「兩岸是一個國家、而不是兩個國家」的根本問題，是保障兩岸關係和平發展的定海神針。

他說，大陸注意到「一些台獨勢力煽動兩岸民眾敵意對立，嚴重惡化兩岸關係氛圍，衝擊兩岸關係和平發展」，兩黨要堅決反對。

張志軍表示，在當前兩岸關係遭受波折、面臨一些風險的形勢下，「但我們認為『希望仍在、未來可期』」。

中國國民黨副主席陳鎮湘致詞表示，國民黨今年初大選失利，雖然有人「看衰」可能要8、12、甚至20年才能東山再起，但國民黨正積極為2020年作周全規劃和準備，有信心3年半後重新執政。

陳鎮湘率團訪問北京，今天上午9時和中共中央台灣工作辦公室主任張志軍等人進行「國共兩黨對話交流活動」，探討兩黨基層交流、兩岸青年交流及兩岸民眾權益保障議題。1051223

(中央社)