駭人聽聞 男子生殖器遭割斷潑汽油

嘉義縣大林鎮一名年約30歲男子，23日上午被人發現生殖器遭割斷、下體被潑灑汽油，緊急送醫救治；附近有1輛自用小客車也被人縱火焚燒，警方拉起封鎖線採證。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 105年12月23日

嘉義縣大林鎮一名年約30歲男子，今天上午10時20分許被人發現生殖器遭割斷、下體被潑灑汽油，意識不清，已由警方緊急送醫救治。

警方表示，受傷的男子是在大林鎮三角里北勢子一處畜牧場旁，遭人割斷生殖器，下體被潑灑汽油，警消趕赴現場時，男子已意識不清，由警消緊急送醫救治。

根據當地居民指出，牧場附近在案發後，有1輛自用小客車也被人縱火焚燒，但不知2案有無關連。

由於大林純樸的鄉間傳出割斷「命根子」的案子，駭人聽聞，加上有轎車被縱火，警方不敢大意，目前正全力偵辦中。1051223

(中央社)