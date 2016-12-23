徐斯儉：與邦交國往來 有些實質作用
台灣民主基金會執行長徐斯儉今天對「邦交無用論」表示，與邦交國往來還是有些實質作用，而中國大陸不至於把台灣的邦交國打到零。
亞太和平研究基金會董事長許信良昨天說，中國大陸要挖走台灣邦交國，「我們歡迎得很」，但中國大陸不會這樣。沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。
徐斯儉上午在立法院受訪表示，中國大陸不至於把台灣的邦交國打到零，偶爾讓台灣邦交國斷一、兩個是中國大陸外交、政策工具，如果拿走政策工具，沒工具可用，對中國大陸而言不見得有用。
此外，他說，最近聽到中國大陸對台灣智庫有個新說法，在九二共識外，可有其他共識，總統蔡英文從就職演說、國慶演說，釋放一系列訊息，中國大陸對台灣智庫能有這樣的說法，也是一種進步與訊號。1051223
(中央社)
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