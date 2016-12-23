林書豪10分11助攻 籃網不敵勇士
美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在主場先發，拿10分、11助攻、8籃板，但籃網守不住上半場16分領先優勢，下半場過多失誤，以101比117吞敗。
籃網迎戰金州勇士隊，首節1分領先的籃網次節靠堅強防守及轉換快攻持續累積領先分數，上半場以65比49領先。
易籃再戰，籃網在第3節過多失誤，讓勇士打出39比19攻勢，前3節打完後，反以84比88落後。
末節籃網開局失誤仍多，被勇士乘機拉開分數，最多曾落後17分。
林書豪前3節有6分、4籃板、10助攻、2抄截、2阻攻，整場比賽攻下10分，送出11次助攻，抓下8個籃板。1051223
(中央社)
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