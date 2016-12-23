中止以色列屯墾 聯合國延後投票

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聯合國安理會今天延後一項要求以色列停止於屯墾區活動的決議草案投票。美國總統當選人川普介入這個議題，並稱美國應否決這項草案。

法新社報導，以色列屯墾區被認為是阻撓和平的一大絆腳石，屯墾區被巴勒斯坦人視為他們未來建國後的部分國土。聯合國一直認定以色列屯墾區非法，但聯合國官員通報，過去數月屯墾區的動工大幅增加。

這項草案要求以色列「立即且徹底停止於所占領的巴勒斯坦領土內的屯墾行為，包括在東耶路撒冷」。

以色列則連忙發動遊說，施壓埃及放棄這個方案，並與美國國內及安理會內支持以色列的人士串連一氣，尋求支持。

美國曾於2011年否決一個類似的決議，但華府這次會否改變立場則曖昧不明，有可能藉棄權讓決議在沒有美國支持下通過。

路透社報導，以色列一名資深官員今天透露，在得知美國總統歐巴馬政府有意讓安理會通過一項屯墾區決議後，以國政府已請川普施壓，阻撓決議通過。

這名官員表示，在說服美國官員否決這項決議失敗後，以國官員們與川普交接團隊的「高層」聯繫，要求川普介入此議題。兩名西方外交官表示，歐巴馬這次打算在投票時棄權。（譯者：中央社陳亦偉）1051223

(中央社)