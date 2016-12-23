1-11月 薩爾瓦多僑匯成長6,6%

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薩爾瓦多中央儲備銀行公布，今年1至11月，薩爾瓦多總共收到海外僑匯41億200萬美元，比去年同期成長了6,6%。

央行指出，薩爾瓦多僑匯主要來自旅居美國的270萬僑民。薩國全國人口為620萬。

據統計，今年薩爾瓦多平均每月收到3億7300萬美元的僑匯，比去年每月平均3億4900萬美元要高。

央行表示，薩爾瓦多的僑匯收入占這個國家國內生產毛額的16%。 1051223

(中央社)