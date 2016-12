想當北京網約車司機 英語得要通

中國大陸將網路預約叫車服務納入規範,規定司機必須通過考試,其中,北京市的考題範圍包括搭乘計程車情境下的26句英語聽力。

北京青年報報導,北京市交通委運輸管理局公布北京網約車駕駛員考試管理規定和考試大綱。每名考生都必須在全國公共科目考試、北京區域科目理論基礎知識考試、北京區域科目專業知識應用能力考核三項取得合格。

理論基礎知識考試包含北京出租汽車管理政策法規、北京城市交通地理、實用英語聽力、需掌握的相關知識等四部分,以交通地理占分最高。

英語聽力包括26句與計程車服務相關用語,像是「Welcome to Beijing!」(歡迎來北京!)「It's my pleasure to serve you.」(很高興為您服務。)「Would you like the air-conditioning on?」(您需要打開空調嗎?)等出租車服務中的常用場景。1051223

(中央社)