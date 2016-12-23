藍指逾半不支持柯文哲連任 北市府參考
中國國民黨台北市議會黨團今天公布台北市長柯文哲最新民意調查，5成市民不支持柯文哲競選連任；台北市政府說，外部民調都會參考，以科學態度面對。
北市府副發言人劉奕霆說，民調一直都是作為施政參考數字，北市也有長期、穩定抽樣調查，有助於提供府內各局處作為施政參考。
國民黨團書記長王欣儀表示，柯文哲施政滿意度已跌到42.2％、不滿意度49.7％，65.5％台北市民給柯文哲打不及格分數，平均只剩55.1分，不支持柯文哲競選連任民眾達50.1％。
她說，柯文哲喜歡「即興式施政」，政策規劃不周延就急推、常講話太快又愛亂說，如大巨蛋案執意停工，停滯1年半後還是重回原點，朝復工方向進行，浪費許多社會成本、賠掉市民權益。
王欣儀表示，民眾最不滿意的原因，依序為不愛柯文哲領導風格（60.9％）、大巨蛋風波（54.9％）、砍重陽敬老金（44.8％）、交通壅塞（37.5％）、市府人事爭議（36％）與沒政績（9.9％）。
民調是首都發展協會委託艾普羅民調公司，在19日、20日電話訪問設籍在台北市滿20歲民眾，完成有效樣本數1083份（男性508名、女性575名），在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。1051223
(中央社)
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