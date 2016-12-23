全台最正港！新北平安夜給你滿滿的詩歌大合唱

新北市平安夜活動流程。(主辦單位提供)

新北平安夜結合美食，只要有手機出示優惠券就可以兌換美食，圖為布納飛贈送水牛成辣雞翅。（張立勳攝）

全台最正港的平安夜將於24日在新北市民廣場展開，活動聚集全新北50個教會牧師聯合祝禱，除了超過百位原民牧師及教友進行千人詩歌合唱，更推出聖誕美食優惠以及AR雲端祝禱，讓今年平安夜特別溫暖又有科技味。

平安夜主活動明天下午1時由愛心園遊會揭開序曲，各教會團體共擺設40個特色攤位，融合中西式美食風格，有火雞翅、薑餅人等耶誕節應景食品，還有客家餐、炒泡麵等中式攤位，以及跳蚤市場讓大家尋寶，更能與牧師面對面交流的「福音解籤」攤位，透過福音籤詩內容為民眾解惑，並祈求好運來臨。

除了各式美食外，今年的晚會活動更充滿原民風，活動高潮的千人詩歌大合唱集合全新北的原民教會集體領唱詩歌，更有歌手王宏恩、黃美珍、張芸京接力開唱，搭配國台雙聲道牧師祝禱，讓民眾歡樂領受祝福。

另外，從12月2日推出的28家知名餐廳耶誕美食優惠，累積至今已有1000人次使用，民眾只要用手機顯示「專屬電子優惠券」或是「上傳臉書與市府大樓或竹筍合照」就可以享有最高七折的超值美食優惠，從西式餐廳、牛排館、景觀餐廳、燒肉屋到火鍋店應有盡有，相關餐廳資訊可上民政局網站查詢。

到布娜飛用餐的蔡小姐表示，之前從電視上得知今年的新北平安夜有整合特色美食，就與同事相約要一起來看光雕吃美食，而且自己也把網站上的優惠券轉到家族群組，讓大家趁著聖誕節前的周末與家人享用美食。

宗教禮俗科長藍品畯表示，愛心園遊會是由教會自行設攤，歡迎民眾前來消費做公益，提供弱勢團體更多幫助，傳遞更多的幸福，民眾更可憑票根參加抽獎，獲得液晶電視機、空氣清淨機及掃地機器人等大獎，備有上千份獎品讓民眾抽個好手氣。

(中時)