陳幸妤牙醫診所明開幕 今大方露面介紹

陳幸妤牙醫診所明天開幕，今天大方邀請媒體參觀。(曹婷婷攝)

前總統陳水扁的女兒陳幸妤將於明天在台南開診所，下週一開始為病患看診，今天主動召開記者會，接受媒體訪問時有問必答，神情愉悅，她說，開業一來是為了提供病患更好服務，而且也能兼顧家庭，診所只看診到下午5時30分，沒有夜診，父親陳水扁很支持她開業的決定。父母親明天都會來。

陳幸妤說，當牙醫師16年來一直在充實自己，回到台南已經7年，發現台南的生態跟台北還是不太一樣，病患希望能做全方位治療，以前在別人的診所上班，自己要求的東西，老闆可能會考量到成本而做不到，自己開業後，可以照自己的意思購買設備，提供給病患更好服務。

陳幸妤今天面對媒體，大方公開診所內部的規劃及設備，展現親和力，有記者問陳幸妤「為什麼以前常上鏡頭時臉是臭臭的」？她笑回「那是因為你跟我不熟」。她說，以前在台北時媒體緊迫盯人，每天給很大壓力，回到台南就好很多，因為台南鄉親很熱情，在路上被認出來時也多能得到友善對待。

陳幸妤在台南市東區林森路上籌設「陳幸妤牙醫診所」，並沿用陳水扁從政前開設的律師事務所英文名稱「Formosa」，牙醫診所明天開幕，公公趙玉柱、父親陳水扁全力相挺，陳水扁親筆幫她寫邀請函，廣邀政商人物參加開幕，趙玉柱則陪同她在診所內查看裝潢，討論開幕事宜。

(中時)