嘗美味吃健康！龜吼、富基魚市自主檢查萬里蟹大小

現蒸萬里蟹滋味鮮美無法擋。（新北市漁業處提供）

新北萬里蟹新鮮有保障！吃美味也要吃健康！新北萬里蟹滋味鮮美深獲民眾喜愛，據捕蟹船長回報今年魚訊佳，預計捕撈作業可持續到明（106）年1月，目前龜吼及富基魚市持續可以買到新鮮且價格合理的萬里蟹，魚市內攤商更為落實資源保育，發起自主查核機制，檢查所販售的萬里蟹體長，確定沒有過小的螃蟹，維護萬里蟹資源永續發展。

新北市龜吼及富基魚市都以販售新鮮海產聞名，龜吼魚市的許多攤商是由在地船家滿載進港後直營販售；富基魚市則是除了在地新鮮海產外，更引進波士頓龍蝦、象拔蚌等高級海產販售，兩者也都另外提供代客料理及熟食店家的服務，民眾除了可以買到尚青的海鮮外，更可以現場享用美食。

在龜吼市集馬上就能品嘗現蒸萬里蟹美味。（新北市漁業處提供）

而在眾多海鮮之中，以新北特產「萬里蟹」最受歡迎!新北市政府自推廣萬里蟹品牌以來，每年聞名前往產地消費的遊客劇增，專程到龜吼或富基魚市嘗鮮的老饕更是絡繹不絕，帶動當地觀光商機，今年因為氣候較熱，延長萬里蟹產期，據漁民的經驗捕撈作業可以持續到明年1月，現在都還能吃到新鮮肥美的萬里蟹喔!

為使萬里蟹資源能永續利用，新北市政府嚴格落實「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，到漁港稽查漁船捕撈的螃蟹體長，避免漁船捕撈甲殼寬小於8公分的三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳，若在每年萬里蟹繁殖期間（8月16日至11月15日），也不可捕撈抱卵母蟹。

龜吼及富基魚市內的攤商更是自發配合加強稽查，對自家販售的萬里蟹發動檢查，確定販售商品中沒有體長過小或是抱卵的螃蟹，讓小蟹跟母蟹能留在海裡成長繁衍，使萬里蟹漁業資源生生不息。

農業局長李玟表示，新北市政府持續向漁民及消費者宣導「捉大放小，不吃抱卵母蟹」的永續利用觀念，結合生產端及消費端的力量，共同落實萬里蟹嚴選守則，拒買拒吃過小螃蟹或抱卵母蟹，為海洋資源的永續發展共盡一份心力，讓萬里蟹的美味一直流傳下去。

(中時電子報)