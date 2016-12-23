A11顛覆傳統 搖身變潮流玩咖朝聖地
新光三越信義新天地A11為執行副總吳昕陽視為實驗場域；繼TESLA之後，再次以少女午茶與個性潮流兩大衝突風情，打造話題朝聖地。
創造話題是青春新世代所打造的特色之一，月銷35萬條東京超人氣泡芙ZAKUZAKU首度進駐，現做的創新泡芙以獨特棒狀外型在日本掀起一股熱潮，於日本東京開幕創下熱賣3000條記錄，被譽為最強街拍甜點，同時A11也是全球唯一家海外分店。
而近年因社群軟體走紅的LINE也搭上少女午茶風潮，超人氣LINE FRIENDS Cafe & Store全新概念店，邀請全台首度亮相3.4米高CHOCO熊美坐鎮A11，打造全新夢幻少女新家，5大拍照打卡景點，早已掀起新風潮。
潮流街頭一直為經典不敗的風格，潮流排隊霸主adidas Originals將於29日登場，將與日本街頭潮流品牌NEIGHBORHOOD合作，融合現代與休閒設計呈現經典美式風格，成為最齊全的潮流聖地，而除了美式街頭外，純正東倫敦血統品牌Allsaints品牌旗艦店，則完整呈現個性的英倫風情。
(工商)
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