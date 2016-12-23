民進黨台南市議員郭清華 被依過失傷害起訴

台南市議會臨時會民進黨議員郭清華（左）不滿國民黨議員將副議長室上鎖，雙方發生推擠。(資料照)

今年9月30日間，民進黨台南市議員郭清華在台南市議會一樓，因不滿國民黨籍議員盧崑福、蔡育輝等人，將議會一樓副議長辦公室大門關上阻止開會，上前推擠盧、蔡等人時，雙方發生拉扯。當時，郭清華因右手遭盧崑福抓住，於掙脫時，動作較大，右手肘撞及站在後方的國民黨議員洪玉鳳眼睛部位，造成洪頭部外傷併腦震盪、左眼眼窩底骨折。案經洪玉鳳提告，台南地檢署今天偵查終結，將郭清華依過失傷害罪提起公訴。

對此，郭清華表示，尊重司法；他與洪玉鳳都是同事，希望能坐下來好好溝通一下。

(中時)