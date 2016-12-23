戰車翻覆釀4死 屏檢偵結起訴駕駛兵

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屏檢進行事故戰車實地模擬，企圖還原整個事發經過。（林和生翻攝）

屏檢將事故戰車實地上路，釐清意外是否為機械故障。（林和生翻攝）

屏檢偵辦戰車翻覆意外，多次進行事故戰車勘驗。（林和生翻攝）

屏東地檢署偵辦今年8月國軍戰車墜溪釀4死案，偵訊91人次，並以原戰車進行重建模擬17次，23日偵結起訴，已排除車輛故障導致意外，將駕駛楊炎霖依業務過失致死罪起訴。

屏檢主任檢察官陳韻如指出，楊男大學畢業機械相關科系，且經受訓合格，並經過事故地點超過10次，卻因未依規定轉向至入橋位置，也未修正左轉角度，事後又未倒退重新操作，才導致整起事故發生。

(中時)