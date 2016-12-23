南投羅娜耶誕夜點燈祈福 佳節氣氛濃

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南投縣信義鄉羅娜村迎接耶誕節，24日晚間有耶誕點燈祈福、煙火、詩歌吟唱，耶誕氣氛堪稱全台最濃厚，吸引眾多遊客參與。

原鄉部落耶誕節氣氛濃厚，其中信義鄉最大的原住民部落羅娜村，堪稱全台最具原鄉耶誕氣息，每年都吸引眾多遊客前往與部落族人共度佳節，街道擠得水洩不通，是信義鄉年度盛事，以24日、25日最為熱鬧。

南投縣政府觀光處今天表示，24日耶誕夜點燈祈福，邀請合唱團、聖歌班，在耶誕樹下吟唱詩歌，伴隨眾人點亮部落入口處的大型耶誕樹，搭配長度600公尺的耶誕裝置藝術、煙火施放、雷射投影，讓部落的耶誕夜充滿音樂、聲光、感恩氣息。

觀光處表示，現場還有耶誕老人分送用小米製作的道地手工麻糬、慶典不可少的傳統小米酒，還有火把踩街報佳音。

信義鄉農會梅子夢工廠25日配合南投花卉嘉年華，舉辦「踏雪尋梅」活動，當天有信義家政班梅子特色料理園遊會，提供1000張園遊券免費兌換，還有3隻泰迪熊供抽獎、音樂演奏、熱舞迎賓。1051223

(中央社)