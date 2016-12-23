南投羅娜耶誕夜點燈祈福 佳節氣氛濃
南投縣信義鄉羅娜村迎接耶誕節，24日晚間有耶誕點燈祈福、煙火、詩歌吟唱，耶誕氣氛堪稱全台最濃厚，吸引眾多遊客參與。
原鄉部落耶誕節氣氛濃厚，其中信義鄉最大的原住民部落羅娜村，堪稱全台最具原鄉耶誕氣息，每年都吸引眾多遊客前往與部落族人共度佳節，街道擠得水洩不通，是信義鄉年度盛事，以24日、25日最為熱鬧。
南投縣政府觀光處今天表示，24日耶誕夜點燈祈福，邀請合唱團、聖歌班，在耶誕樹下吟唱詩歌，伴隨眾人點亮部落入口處的大型耶誕樹，搭配長度600公尺的耶誕裝置藝術、煙火施放、雷射投影，讓部落的耶誕夜充滿音樂、聲光、感恩氣息。
觀光處表示，現場還有耶誕老人分送用小米製作的道地手工麻糬、慶典不可少的傳統小米酒，還有火把踩街報佳音。
信義鄉農會梅子夢工廠25日配合南投花卉嘉年華，舉辦「踏雪尋梅」活動，當天有信義家政班梅子特色料理園遊會，提供1000張園遊券免費兌換，還有3隻泰迪熊供抽獎、音樂演奏、熱舞迎賓。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。