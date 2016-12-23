川普女兒搭廉航被嗆 網友神回

美國總統當選人川普女兒伊凡卡今天與孩子搭廉航捷藍航空時遇到乘客嗆聲。網友大多認為伊凡卡不該受此待遇，不過也有人神回，說第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬從不搭商業客機。

「每日郵報」網站報導，對伊凡卡（Ivanka Trump）嗆聲的是來自紐約市布魯克林的律師高德斯坦（Dan Goldstein），高德斯坦說：「妳父親會毀了這個國家。」根據TMZ，他當時懷裡抱著一名孩子。

高德斯坦後來開始大喊：「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機。」

網友在報導下方留言，大多認為伊凡卡不該受此待遇。一有人用情緒性字眼謾罵伊凡卡，例如「她活該，她是垃圾」等，隨即有人跳出回擊，表示不妥。

有人不贊同男子嗆聲行為，寫道「這太荒謬了，這是『他的』飛機嗎？他是機長喔？」還有人說：「她是一位與『小孩』搭機的媽媽，不管任何人信念為何，她都不應該受此待遇。」

另有留言戲稱「蜜雪兒從不搭商業客機」。

報導說，35歲的伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）和3名孩子同搭捷藍航空（JetBlue）客機，她盡可能不去理會高德斯坦嗆聲，還想用蠟筆轉移孩子們的注意力。

高德斯坦的先生拉斯諾（Matthew Lasner）在推文駁斥報導說法，他說：「我先生以平靜語氣表達他的不悅，捷藍航空的員工聽到了，然後把我們踢下飛機。」

不過，拉斯諾在稍早曾推文說：「伊凡卡和庫許納在甘迺迪機場第5航廈，搭商業客機。我先生追在後面騷擾他們。」

拉斯諾之後也拍下伊凡卡坐在飛機上的照片，還寫說他們因為「表達與川普家族同班機的不悅」而被趕下飛機。伊凡卡的丈夫庫許納當時站在走道上，拉斯諾和高德斯坦都沒與他有正面衝突。

事件發生時旅客還在登機，所以空服員能要求這兩名男子和他們的小孩下飛機，避免進一步事件發生。

拉斯諾是在下機後才推文為丈夫的行為辯護，但沒多久後隨即刪除推文，之後整個帳號都刪除。1051223

(中央社)