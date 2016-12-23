韓Super Junior成員陸續退伍

南韓偶像男子組合Super Junior成員神童今天退伍，其他成員也將陸續退伍，重返久違的演藝圈。

南韓「亞洲經濟」指出，神童於去年3月24日進入京畿道龍仁市第3軍司令部55師團軍樂隊服役，度過了21個月的軍隊生活。

神童因為腰椎疼痛導致健康惡化延遲入伍，後通過治療以現役身分入伍服役。

神童在入伍前以電台DJ身分活躍在多個節目中，與生俱來的藝能感獲得超高人氣，預計退伍後經過短暫休息，將立即重返演藝圈。

和神童入伍時間相近的Super Junior另一名成員李晟敏將於30日退伍。目前仍在服役的成員有銀赫、始源和東海，3人將於明年7-8月間陸續退伍，屆時Super Junior成員將聚齊，以更加成熟的面貌出現在粉絲面前。1051223

(中央社)