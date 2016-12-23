文青週末地圖 東方凡爾賽魔法屋妖怪手錶

週末將至，遇到耶誕假期，本週優質藝文節目包括，「東方凡爾賽祕境體驗大展」、「麗莎和卡斯柏我的小巴黎特展」、「小積木大冒險特展」、「魔法屋特展」、「妖怪手錶特展」等。

1.「東方凡爾賽祕境體驗大展」歷經18個月策劃催生的「東方凡爾賽祕境體驗大展」，今天起至2017年3月19日，將在華山文創園區東2A館展出。

有萬園之園稱號的圓明園西洋樓，將透過「VR360虛擬實境」、「3D光雕投影劇場」、時下最夯的「手遊互動」及「Hologram立體投影」等多項展覽新科技媒材經典重現，為台灣觀眾帶來一場融合歷史之美與科技之妙的心靈壯遊。

2.「麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展」今年耶誕節最暖心的特展「麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展」，12月24日至2017年3月19日在台北華山1914文創園區西1西2館展出。

鬼靈精怪的麗莎和卡斯柏化身成超級導覽員，帶領台灣粉絲一遊他們所居住的法國巴黎。特展中重現繪本經典場景，規劃出巴黎的6大主題展區，讓觀眾不用遠赴法國，就可將一生不可錯過的浪漫景點收進眼底。

場內更展出繪者Georg Hallensleben特為展覽繪製的全新畫作「夜晚的羅浮宮」與「春暖花開的艾菲爾鐵塔」，兩幅珍稀的作品全球首次曝光，將在展場中展示。

3.「小積木大冒險特展」

「小積木大冒險特展」由丹麥樂高公司認可的樂高迷團體臺灣創意積木發展協會，投入超過百萬顆積木，集結30多名積木藝術家共同創作，全力打造鬼斧神工的大型積木特展。

展覽結合了冒險故事量身打造展區，為的就是希望大小朋友進場參觀時，不僅可以玩積木，還可以看故事了解故事，展覽最讓人為之驚豔的是可以在展場內看盡14座精雕的積木作品，小朋友也可以在互動區自由拼玩積木，策展團隊保證在展場內玩到不想回家。

「小積木大冒險特展」即日起至2017年4月4日在中正紀念堂中正藝廊展出。

4. 「魔法屋特展」寬宏藝術團隊策展的「魔法屋特展」，首度在展覽裡融合了魔幻元素、甜點意象、以及先進VR及AR科技的夢幻樂園，展覽共分4大主題展區，包括魔法蛋糕屋、南瓜城堡屋、白雪薑餅屋、巧克力夢幻屋，更特別規劃魔鬼臉孔、天使身材的妖豔巫婆大型3D互動圖，讓大家能近距離與女巫大玩搞怪KUSO。

這次展覽在AR科技互動區的南瓜舞曲，特別邀請新生代女子團體「有感覺」獨家量身打造主題曲，對於首度打造主題曲的「有感覺」表示，當時接到公司給的任務，心裡充滿緊張與期待，更開玩笑表示，好怕寫不出來又做惡夢，畢竟這也是她們人生第一次為一個展覽量身打造主題曲，希望能帶給所有人不一樣的感受，所以很怕會出包。

「魔法屋特展」即日起至2017年3月12日在國立台灣科學教育館7樓西側特展區展出。

5.「永恆正義─無敵鐵金剛45周年經典大展」

無敵鐵金剛是大多數五、六年級生共同的卡通回憶，即使已播畢多年， 但迄今仍令許多人念念不忘。香港百匯集團國際有限公司、閣林文創股份有限公司共同籌劃「永恆正義─無敵鐵金剛45周年經典大展」，12月24 日起至2017年3月12日，在松山文創園區四號倉庫展出。

展覽首次完整集結日本國寶動漫大師永井豪，筆下創作的經典機器人系列，要帶領大家重返1970年代的孩提時光，也一起回味這部包含所有人青春回憶的經典卡通。

6.「妖怪手錶特展」

台灣、日本、香港三方共同打造「妖怪手錶特展」，16個故事場景、159名妖怪好朋友，還有AR互動找找妖怪在哪裡，12月24日至2017年3月12日在華山1914文創園區中4館-B展出。1051223

(中央社)