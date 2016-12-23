尹清楓案遭通緝 金知文死亡不起訴

涉及尹清楓命案的軍火商金知文，民國89年被依殺人罪通緝，長年避居加拿大。台北地檢署日前收到駐溫哥華辦事處文件指出，金知文已死亡，檢方調查後，今天處分不起訴。

海軍前武獲室執行長尹清楓在民國82年12月9日上午在台北巿內湖來來豆漿店失蹤，次日被發現陳屍在宜蘭東澳烏石鼻外海，經當時宜蘭地檢署檢察官周士斌率法醫解剖認定他殺。不過軍方一開始認定為失足落水，直到83年1月，尹生前錄的一卷反蒐證錄音帶曝光後，才扯出拉法葉艦等軍購內幕及軍官洩密案。

前總統陳水扁在89年間指示成立跨部會「特調小組」，專辦拉法葉艦採購及尹清楓命案；特調小組確定尹清楓為海軍軍官設局誘殺致死，並將軍火商汪傳浦及金知文等人依殺人罪發布通緝。

汪傳浦去年在國外死亡，獲不起訴處分，金知文則是繼汪傳浦後，第2名在國外死亡，也獲不起訴，目前本案仍有前海軍總司令隨員室主任陳祿曾遭通緝，陳祿曾目前疑避居紐西蘭。1051223

(中央社)