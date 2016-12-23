正面邦交指標 林濁水：巴拿馬與教廷
前立法委員林濁水今天表示，邦交國中較有正面意義是巴拿馬與教廷，一個是非常重要的交通要道，一個是有精神上、文化上象徵意義。
這兩國的外交關係是否亮黃燈？他說，這不是因為現在，尤其是教廷，從前總統蔣經國、李登輝與馬英九時代就努力進行，如果出狀況，是幾十年累積，無關總統蔡英文是否當總統。
亞太和平研究基金會董事長許信良昨天說，中國大陸要挖走台灣邦交國，「我們歡迎得很」，但中國大陸不會這樣。沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。
林濁水上午在立法院出席「（美國總統當選人）川普（Donald John Trump）上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會前受訪表示，與聖多美普林西比斷交是小事，聖國總理稱與台灣斷交是為改善人民生活，但與台灣建交也可改善生活，這種說法不是很得體，小國這樣講，不必太計較。
他說，邦交國當然愈多愈好，但中等以上國家，台灣無法維持外交關係，反而努力維持20幾個小國邦交關係，意義不大，不必要採取些特殊手段維持邦交關係。
林濁水表示，蔣經國時代沒九二共識，邦交國就是20幾個，從另一個角度看，這20幾個邦交國是北京故意留下，斷交與否不必當成天大、地大的事。
記者追問兩岸關係，他說，北京對台灣其實不存在明確而穩定的紅線，會隨時間有浮動，台灣卻很癡心想像有個紅線，精確掌握住就可過關，很不切實際。1051223
(中央社)
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