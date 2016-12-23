時殷弘：川普上台若仍對中不好 台灣就完了

中國人民大學國關學院教授、大陸國務院參事時殷弘23日表示，若川普正式上任後仍對中國不友善，「台灣就完了」。(陳君碩攝)

中國人民大學國關學院教授、大陸國務院參事時殷弘23日表示，只要蔡政府不接受一中原則的九二共識，大陸肯定會對蔡政府採取後續反制措施；川普正式上任後，若仍對中國不友善，「台灣就完了」，他強調台灣與中美關係有聯繫也有區別，若中美關係不好，台灣又不接受一中，大陸絕不可能對台灣好。

政大東亞所23日舉辦第十二屆「兩岸和平研究─變遷中的亞太格局與兩岸關係」學術研討會，與會的時殷弘指出，兩岸的現狀已經被打破，不管聖多美普林西比與台斷交過程中，大陸有沒有做工作，實際上從蔡英文上台第一天，大陸就在擠壓台灣的國際空間；又如日前的大陸軍機繞台，儘管大陸國防部未證實，但也顯見兩岸的「現狀」已經沒有了。

時殷弘指出，對大陸而言，當然可以恢復過去的兩岸和平榮景，但條件就是接受一中為核心意涵的九二共識，大陸也已經一次一次的畫下了這個紅線；對於日前大陸智庫舉行論壇，中國社科院台研所所長周志懷曾說，兩岸可尋求替代九二共識的替代性共識，時殷弘認為國台辦並未提過，單是智庫說了不算數。

對於英川通話，時殷弘根據華盛頓郵報報導的內容，指出這是川普策畫幾個月的行動，但大陸迄今對川普還是很有耐心，「但如果(川普)上台對中國很不好，台灣就完了」，他強調，如果川普對中國很壞，蔡英文又不接受一中，「大陸會對台灣溫和，不可能的！」

時殷弘認為，川普的政策是「美國第一」，台灣資本和台灣貨未來也會連帶受到衝擊；對於大陸是否會持續採取報復手段，時殷弘說，那是「肯定的」，大陸會一點點來，此次聖多美與台斷交算是輕的。

他認為台灣問題在中美大局中，有聯繫，也有區別，「只要(蔡)接受一中，任他烏雲變換，就算中美打得混亂，台灣也可以在旁邊看戲」，但如果中美關係搞不好，台灣又不接受一中內涵的九二共識，大陸絕對不可能對台灣好。

(旺報)