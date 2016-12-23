行政院防制洗錢辦公室 明年起運作

我要評比

行政院因應亞太防制洗錢組織(APG）明年對我國進行第三次防制洗錢評鑑，將設立跨部會的「防制洗錢辦公室」，法務部、金管會及檢調單位明年起均將派員進駐，辦公室已決定設在目前特偵組辦公室。

亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱：APG）即將於2017年對我國進行第三次防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑。據了解，亞太防制洗錢組織這次共擬定49項評鑑項目，對我國進行評鑑。

法務部表示，我國係亞太防制洗錢組織的創始會員國，上次評鑑於2007年完成，我國順利通過；第三次評鑑訂於2017年屆時我國將接受會員國間相互評鑑。

亞太防制洗錢組織是透過定期相互評鑑的作法，邀請會員國有關法律、金融監理、執法機關、金融情報中心等領域專家，組成相互評鑑團赴受評鑑國家實施現地考察，以評鑑會員國金融監理、法律制度及執法機關的國際標準遵循及成效，若評鑑不通過，將會被列入洗錢高風險名單，將會增加國際貿易間資金流通的成本，影響甚鉅。

據了解，行政院為了因應APG明年對我國進行防制洗錢評鑑，以及兆豐銀遭美方裁罰一事，將成立跨部會的行政院「防制洗錢辦公室」，並指示法務部負責規劃。目前法務部已完成初步規劃。

法務部因最高檢察署特別偵查組將在明年1月裁撤，特偵組位於信義路國軍文化園區的4、5樓辦公室將移交法務部、台北地檢署使用。

因此法務部決定將行政院「防制洗錢辦公室」設於5樓辦公室的部分空間。包括法務部、金管會、檢調各機關派駐人員，將自明年起陸續進駐辦公室，開始防制洗錢工作的運作。

(中時)