陳鎮湘：兩岸關係定能「柳暗花明又一村」

「國共兩黨對話交流活動」23日在北京登場。國民黨副主席陳鎮湘表示，兩岸沒有過不了的火焰山，只要發揮智慧與毅力，定能使山窮水處疑無路的兩岸關係峰迴路轉，重新回到柳暗花明又一村的景況。他更稱，「兩岸如意、萬事皆安」。

陳鎮湘今上午率國民黨交流團與大陸國台辦主任張志軍舉行座談。陳鎮湘致詞稱，九二共識不只是國民黨深化兩岸關係發展的指針，更獲得台灣主流民意的支持，讓兩岸人民能夠安身立命。今年本黨通過和平政綱就是來對抗台獨黨綱，以消除台獨分裂主義引發的危險動盪，捍衛好不容易的得來的兩岸和諧繁榮。

他強調，國民黨正積極為2020年作周全的規畫與準備，有信心在3年半以後重新執政，帶領台灣人民向光明之路邁進。就像今日北京市的天空一樣，藍天再現。

他指出，維護兩岸關係，十分重要。但是520後民進黨政府卻有不同想法，以至於兩岸關係生變。最近美總統當選人川普一些言論，各界認為台灣卡在中美角力之間，兩岸關係可能受到影響。兩岸問題根本關鍵，仍然在於兩岸的良性互動，美國態度變化，兩岸雙方都應該冷靜、理性應對。

他還呼籲，近年來，由於兩岸互動頻繁，退休人員的互動已經成為常態，相關媒體報導是無心，但看者有意，反而造成台灣人民不必要的誤解，使原本良性互動的美意變成惡名，兩岸退休人員交流制度化的建議確實有必要性。

他相信，打斷骨頭連著筋，兩岸同是中華兒女，雪濃於水的關係，目前兩岸關係的發展看似急凍，但是行到水窮處，坐看雲起時，只要兩岸能夠心平氣和，發揮智慧跟毅力，懷抱尊重，相信精誠所至、金石為開，沒有過不了的火焰山，定能為為兩岸創造有利的機制，使山窮水處疑無路的兩岸關係峰迴路轉，重新回到柳暗花明又一村的景況。

(中時)