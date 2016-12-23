學團抗議教育部違背承諾 籲教學助理勞雇化

高教工會、台灣大學工會、政大學生勞動權益促進會等十餘人今到教育部抗議，呼籲將大學學習型兼任助理全面「勞雇化」。（余祥攝）

台灣高等教育產業工會等多個團體23日赴教育前抗議，批教育部對學生勞團承諾教學助理類型將全面認定以勞雇型為主卻無作為。（鄭任南攝）

教 育部高教司科長吳志偉（右）出面回應抗議人士，雙方的說法並無交集，最後不歡而散。（鄭任南攝）

高教工會、台灣大學工會、政大學生勞動權益促進會等十餘人今到教育部抗議，痛批教育部以「不干涉大學自治」為由，放任各大學持續違法剝削教學助理，呼籲大學學習型兼任助理應全面「勞雇化」，比照勞工身份投保勞健保和計算勞退年資。

兼任助理納保問題爭議多時，教育部和勞動部分別頒佈辦法，要求各大專院校為有勞動之實的兼任助理和工讀生納勞健保，後續引發學生和大學雙方角力。

在工會和勞團的施壓下，教育部於今年8、9月，連續召開4場會議，重新檢討該項政策，並在9月20日的會議中做決議：「教學助理」原則上與學校是勞雇關係，而非「學習型」。

但政治大學勞動權益促進會成員呂冠輝指出，政大上個學期實施分流後，「勞雇型」助理薪資被縮減，許多人被迫選擇「學習型」，這樣的狀況不只存在單一學校，許多大學都有類似規定，政大校方也表示，下學期會延續此政策。

台大工會秘書長曾稚驊也表示，台大目前勞雇型助理有2349人，但7成是「黑數」的學習型助理，這正是因為教育部不嚴格定義，導致部分系所可以透過學習計畫書或開課等「造假」方式，聘用學習型助理。

教育部高教司科長吳志偉回應說，教學助理以勞雇型為原則，確實是教育部研議的方向之一，但並不是最終決議，還要再彙整各界意見；他也表示，未來仍會保留學習型助理，因為大學並非工廠或外面的企業，學生不完全是勞工。

(中時)