學團抗議教育部違背承諾 籲教學助理勞雇化
高教工會、台灣大學工會、政大學生勞動權益促進會等十餘人今到教育部抗議，痛批教育部以「不干涉大學自治」為由，放任各大學持續違法剝削教學助理，呼籲大學學習型兼任助理應全面「勞雇化」，比照勞工身份投保勞健保和計算勞退年資。
兼任助理納保問題爭議多時，教育部和勞動部分別頒佈辦法，要求各大專院校為有勞動之實的兼任助理和工讀生納勞健保，後續引發學生和大學雙方角力。
在工會和勞團的施壓下，教育部於今年8、9月，連續召開4場會議，重新檢討該項政策，並在9月20日的會議中做決議：「教學助理」原則上與學校是勞雇關係，而非「學習型」。
但政治大學勞動權益促進會成員呂冠輝指出，政大上個學期實施分流後，「勞雇型」助理薪資被縮減，許多人被迫選擇「學習型」，這樣的狀況不只存在單一學校，許多大學都有類似規定，政大校方也表示，下學期會延續此政策。
台大工會秘書長曾稚驊也表示，台大目前勞雇型助理有2349人，但7成是「黑數」的學習型助理，這正是因為教育部不嚴格定義，導致部分系所可以透過學習計畫書或開課等「造假」方式，聘用學習型助理。
教育部高教司科長吳志偉回應說，教學助理以勞雇型為原則，確實是教育部研議的方向之一，但並不是最終決議，還要再彙整各界意見；他也表示，未來仍會保留學習型助理，因為大學並非工廠或外面的企業，學生不完全是勞工。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。