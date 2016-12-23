柯文哲表態選連任 5成民眾不支持
台北市長柯文哲明天上任滿2周年，日前他接受媒體專訪，首度表態要爭取連任。不過，台北市議會國民黨團今公布艾普羅民調公司12月執行的調查顯示，柯的施政滿意度降到42.2％，更有50.1％民眾不支持他連任，國民黨團呼籲柯盡快拿出具體作為，不要搞錯施政方向。
首都發展協會委託艾普羅民調公司於12月19日、20日，針對設籍北市的民眾進行柯文哲2周年施政調查，民調數據顯示，柯的施政滿意度跌到42.2％、不滿意度則達到49.7％，有65.5％的民眾針對柯的表現打不及格分數，整體平均分僅55.1分；更有50.1%不支持柯P競選連任，支持連任的只有39.6%。
其中民眾最不滿意柯的原因，以「不喜歡柯P的領導風格」佔60.9％居首，在來是大巨蛋風波54.9%、砍重陽敬老金44.8%、交通壅塞37.5%、市府人事爭議36%；另外也有9.9％的民眾認為柯沒有政績。
國民黨團書記長王欣儀表示，柯文哲喜歡即興施政，政策規畫不周就急著推行，加上愛亂講話，蠻橫硬幹的領導風格已引起近6成民眾反感，另外又刪減社會福利、大砍重陽敬老金，各種收費卻不斷上漲，民生議題一直拖延擺爛，遲遲提不出有效解方，難怪近萬市民選擇搬離台北。
議員汪志冰痛批，柯文哲以素人之姿進入市府，經過2年洗禮，愈來愈像政客，至今也看不出對北市有何貢獻，市府現已在急診室，勸柯盡快把葉克膜推出來；議員吳世正也說，柯市府政策混亂、建設落後，各項評比都被六都其他縣市甩在後頭，讓人看笑話，柯無疑是歷任表現最差的市長。
議員郭昭嚴諷刺，柯打著「改變成真」的口號，真的把台北市改變成六都之末，他施政一意孤行、不尊重專業，像小孩開大車般危險，呼籲他深刻檢討反省；議員厲耿桂芳則說，柯市府送給市民的聖誕禮物，就是六都民調墊底，不知道民調要低到什麼程度，柯才會有知覺。
國民黨團呼籲，柯的民調已走進死胡同，未來應盡快端出具體作為，以民眾福祉為優先，不要再搞錯施政方向。
本次艾普羅民調於12月19日至20日進行電話訪問，調查對象為設籍在台北市年滿 20 歲民眾，完成樣本數為1083份（男性508位、女性575位）有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負 3個百分點。
(中時)
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