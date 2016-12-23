天外奇蹟真人版 加男飛上天後挨罰12萬
加拿大1名男子去年坐在休閒摺疊椅上，由110顆裝滿氦氣的大氣球載他飛上亞伯達省卡加立（Calgary）天際，今天挨罰加幣5000元（約新台幣12萬元）。
法新社引述加拿大廣播公司（CBC）報導，檢方稱作「氣球狂熱者」的波里亞（Daniel Boria）承認危險操作飛行器有罪後，同意捐出加幣2萬元給慈善團體。
亞伯達省法庭書記官無法立即證實判決結果。
波里亞去年7月5日帶著氧氣筒、收音機和降落傘，坐上他臨時拼湊出的飛行器，從一座高爾夫球場起飛。
這項冒險行為用意在宣傳他的小小清潔公司，在他飛行期間，卡加利機場有24架噴射客機起降，據報還有2架在他底下飛行。
「環球新聞」（Global News）報導，波里亞飛到海拔超過3962公尺。
波里亞背著降落傘離開椅子後，被強風吹離路線後才降落。警方在他飛行期間持續監視，他落地後即遭警方逮捕。（譯者：中央社周莉芳）1051223
(中央社)
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