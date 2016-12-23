各國5倍高薪挖台大教授 校友捐4700萬留才

台大近2年多教授被外國以5倍的高薪挖走，台大EMBA校友捐贈4700萬元作為「子彈」，設置「台大EMBA校友菁英學者講座」，希望增加薪資，吸引世界頂尖大學畢業的年輕學者任教。(圖/中時資料照)

外傳台大近2年至少有5、6位教授被美國、中國、新加坡、香港、中東以5倍的高薪挖走，台大管院今宣布新的攬才、留才策略，由台大EMBA校友捐贈4700萬元作為「子彈」，設置「台大EMBA校友菁英學者講座」，未來新聘專任助理教授或副教授符合資格者，每月可多3到6萬元薪資，月薪可達15萬元以上，希望藉此吸引世界頂尖大學畢業的年輕學者。

台大管理學院院長郭瑞祥指出，過去曾有年輕學者來投履歷應徵台大管院教職，但這些人同時會投履歷到香港、新加坡、大陸等地，原本錄取的年輕學者，約有1/2到1/3因為其他地方薪資較高，選擇放棄台大。

台大副校長李書行指出，國外會計系教授年薪是25萬美金，是台灣6倍，「台大學生是全世界最好」，但台灣教授薪資一直停滯，無法與世界各國競爭。

面對全球人才賽開打，台大向校友募集基金，利用每年孳息約200萬，可提供4至5個名額，每月增加薪資3至6萬不等，加上彈性薪資等相關費用，估計符合資格錄取的新進助理教授，月薪至少15萬元以上，吸引優秀年輕學者到台大管院任教。

「台大EMBA校友菁英學者講座」以新進的助理教授與副教授為主，條件是聘任前3年未曾在國內任教，並且是全美排名50名以內的大學畢業，或者曾在上述大學任教。

(中時)