女童寒夜早餐店取暖 警助找到掛急診父母

女童站在早餐店蒸籠前取暖。（楊明峰翻攝）

警方最後幫女童找到父母。（楊明峰翻攝）

3歲吳姓女童23日凌晨3時許頂著寒風，獨自在桃園市平鎮區廣泰路前的早餐店，靠著蒸包子的熱氣取暖，路過員警見到這一幕，相當不捨，上前關心外，更買了饅頭、豆漿讓女童食用，並在早餐店對面的醫院找到女童的父親身影，原來吳父帶老婆掛急診，一時疏忽，才把女童留在街上。

桃園市平鎮警分局宋屋所所長姚金寶說，當天吳母在睡夢中突然腹部劇烈疼痛，30歲吳父帶著女童，帶著妻子送平鎮壢新醫院掛急診，不料吳父忙著替妻子辦理就醫手續，疏於看顧女童，才讓愛女獨自留在車門外。

平鎮警分局宋屋所警員蔡孟志、于志強巡邏路過，發現女童在早餐店偎著熱氣取暖，自購饅頭、豆漿給女童吃，並牽著女童到醫院內逐一尋問病患，最後找到吳父時，吳父才驚覺忘記把女兒帶進醫院，對巡邏員警及時協助，頻頻致謝。

(中時)