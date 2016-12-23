港特首選舉提名 2017年2月中展開

我要評比

第5屆香港行政長官（特首）選舉的提名期將自明年2月14日展開，至3月1日結束。

處理選舉事務的香港選舉管理委員會今天公布相關決定及參選資格，包括是香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，以及在港通常居住連續不少於20年。

此外，每名候選人的提名須由不少於150名選舉委員簽署。

下屆特首選舉定於明年3月26日舉行，現任特首梁振英已表明不會競逐連任。

在已公布參選的人中，較有機會獲足夠提名的有前法官胡國興和新民黨主席葉劉淑儀。

至於外界看好的下屆特首熱門人選香港政務司司長林鄭月娥和財政司司長曾俊華，至今沒有公布參選。1051223

(中央社)